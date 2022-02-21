Андрей Аршавин: в ответном матче с «Бетисом» шансы «Зенита» невелики
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с «Бетисом».
«Будет очень тяжело. Скорее всего, «Зениту» придётся обороняться. На мой взгляд, шансы невелики», — приводит слова Аршавина «Спорт день за днём».
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что «Зенит» проиграл третий матч в Лиге Европы подряд. Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится 24 февраля 2022 года на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
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