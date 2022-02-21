Гирано Керк рассказал о своих целях в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк рассказал о целях на сезон и объяснил, в чём его главный козырь.



«Моя цель — забить как можно больше и отдавать много голевых передач. Оказать наибольшую помощь своей команде. Это основная задача. А что касается остального, мы хотим улучшить свой уровень. Мы ставим максимально высокие цели. Во второй половине сезона мы стали тренироваться ещё больше, чтобы достичь этих целей.



Мой главный козырь — скорость. Я хочу больше помогать моей команде. Забивать больше голов и делать передач. Буду работать над этим», — приводит слова Керка пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.