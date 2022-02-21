ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Нампалис Менди входит в сферу интересов московского ЦСКА. Об этом сообщает журналист Игнасио Генуарди в «твиттере».
Источник также подтверждает, что армейцы рассматривают кандидатуру полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамина. Сообщается, что ЦСКА обратился к этим футболистам после неудачи с подписанием хавбека «Лилля» Шека.
28-летний Менди перешёл в «Лестер» из «Ниццы» за € 15,5 млн. В нынешнем сезоне сенегальский футболист французского происхождения принял участие лишь в одном матче основной команды «лис».
Соглашение Менди истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 5 млн.
«Вулверхэмптон» — «Лестер». Обзор матча. АПЛ 21/22. 26-й тур:
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