Мората: позиция, на которой я играю, не имеет значения. Главное, чтобы «Юве» побеждал

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората поделился ожиданиями от плей-офф Лиги чемпионов и ответил на вопрос о том, удобно ли ему играть на левом фланге после перехода в туринскую команду форварда Душана Влаховича.

«У нас по-прежнему много целей, мы хотим мечтать о победе в этом турнире и каждый день усердно работаем ради этого. В Лиге чемпионов по-прежнему есть за что бороться. Как далеко мы сможем пройти, сказать трудно — в этом турнире всё могут решить детали и несколько минут. Мы должны отдать все силы.

Позиция, на которой я играю, не имеет значения. Главное, чтобы «Ювентус» побеждал, а наша игра вселяла оптимизм. Завтра у нас важный экзамен. Побеждать в Лиге чемпионов трудно, но и нас обыгрывать тоже непросто», — цитирует Морату сайт УЕФА.

22 февраля «Ювентус» на выезде сыграет с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.