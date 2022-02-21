Эриксен принёс «Брентфорду» ничью в товарищеском матче с «Рейнджерс», отдав 2 голевых паса

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен принял участие в товарищеском матче с шотландским «Рейнджерс».
Как сообщает «твиттер» «Брентфорда», датский полузащитник отдал две результативные передачи в игре с «Рейнджерс». Они принесли «пчёлам» ничью – 2:2.
Скорее всего, Эриксен дебютирует за «Брентфорд» в официальном матче 26 февраля. В этот день команда примет «Ньюкасл» в АПЛ.
Эриксен подписал соглашение с «Брентфордом» до конца сезона с возможностью продления ещё на один год. Ранее датский футболист расторг контракт с «Интером». В Италии нельзя играть с кардиовертером-дефибриллятором, который Эриксену установили после остановки сердца в матче со сборной Финляндии на чемпионате Европы — 2020.
Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Арсенал» — «Брентфорд»:
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- 21 февраля 2022
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