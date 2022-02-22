Серхио Агуэро: отец никогда не говорил мне, что я хорошо играю

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о тяжёлом завершении карьеры из-за травмы.



«Меня всегда поддерживала моя семья, что имеет ключевое значение во все времена. Исключением был мой отец, который всегда говорил, что моя игра – катастрофа. Он был очень жёстким и требовательным. Он никогда не говорил мне, что хорошо играю. Только когда я завершил карьеру 15 декабря, он сказал, что я лучший игрок, которого он видел.



Он всегда искал способ сделать так, чтобы я чувствовал себя плохо, даже несмотря на гол или хорошую игру. Даже когда я забивал, он говорил, что мне просто повезло. Он говорил мне многое, из-за чего я не мог расслабиться, потому что казалось, что могу сыграть лучше», – приводит слова Агуэро Tyc Sports.

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