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УЕФА: планов по переносу финала ЛЧ из Санкт-Петербурга на данный момент нет

УЕФА: планов по переносу финала ЛЧ из Санкт-Петербурга на данный момент нет
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В УЕФА сообщили, что вариант с переносом ближайшего финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга на данный момент не рассматривается.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент планов по изменению места проведения [финала] нет», — цитирует заявление союза журналист Evening Standard Дэн Килпатрик.

Ранее сразу два британских издания – Mirror и Daily Star – опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов на «Газпром-Арене», запланированного на 28 мая этого года. Главная причина, которая может вынудить УЕФА сменить место проведения, – это нарастающий конфликт России и Украины из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

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