Мама Мбаппе советует сыну продлить контракт с «ПСЖ». У неё хорошие отношения с Леонардо

Вокруг будущего форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе всё ещё нет определённости.

Как сообщает Marca, маму футболиста Файзу Ламари привлекает контракт, который её сыну предлагает «ПСЖ». Она рекомендовала Килиану продлить соглашение с парижанами в знак благодарности клубу и французскому футболу. У Ламари хорошие отношения со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи. Впрочем, приоритетом Мбаппе остаётся «Реал».



Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс».



В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.