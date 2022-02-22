Мама Мбаппе советует сыну продлить контракт с «ПСЖ». У неё хорошие отношения с Леонардо

Вокруг будущего форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе всё ещё нет определённости.
Как сообщает Marca, маму футболиста Файзу Ламари привлекает контракт, который её сыну предлагает «ПСЖ». Она рекомендовала Килиану продлить соглашение с парижанами в знак благодарности клубу и французскому футболу. У Ламари хорошие отношения со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи. Впрочем, приоритетом Мбаппе остаётся «Реал».
Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс».
В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.
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