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«Спартак» отдал Гапонова в аренду «Крыльям Советов»

«Спартак» отдал Гапонова в аренду «Крыльям Советов»
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Достигнута договоренность о переходе защитника «Спартака» Ильи Гапонова в «Крылья Советов» на правах аренды, информирует официальный сайт красно-белых.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает право выкупа трансфера 24-летнего игрока самарским клубом. С 2018 года Гапонов провел 59 матчей за «Спартак-2» и 23 матча за основу красно-белых.

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