Шварц — о Fan ID: если противоречия существуют, их нужно решить конструктивным диалогом

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос по поводу возможного изменения лимита на легионеров и введения Fan ID.
«По поводу лимита, насколько я понимаю, официально решение не принято. Есть слухи. Давайте вернёмся к обсуждению этого вопроса, если решение будет официально озвучено. До этого момента не вижу смысла рассуждать на эту тему.
Что касается Fan ID, то я вот что скажу. И мне, и всем, кто работает в «Динамо», очень важно, чтобы болельщики заполняли трибуны стадиона, были рядом с командой, заряжали её своей энергией. Даже сюда, на сборы, приехало около 100 человек, и команда почувствовала их поддержку. Я очень надеюсь, что даже если какие-то противоречия существуют, то их удастся разрешить путём конструктивного диалога», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».
- 22 февраля 2022
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