Сандро Шварц подвёл итоги зимних сборов «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги зимних сборов команды.
«По итогам сборов хочу сделать комплимент всем, кто в них участвовал. Всему персоналу, нашей тренерской команде и, конечно же, футболистам. То, как напряжённо и усердно они работали – это было просто великолепно. Мы попадали в различные обстоятельства, когда тот или иной игрок мог на время выпасть из тренировочного процесса или получал лёгкое повреждение. И тем не менее мы провели выдающуюся работу в течение этих пяти недель. Ещё мне понравилась та атмосфера, которая сложилась внутри команды. То, как все общались друг с другом.
Да, совершенству нет предела – нам по-прежнему есть куда расти. Но проделанной работой я доволен. В Москву мы вернулись в отличном настроении. Рады, что чемпионат, наконец, возобновляется. Уже 26 февраля нас ждёт важная игра в Химках», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».
Напомним, 26 февраля «Динамо» в первом официальном матче в 2022 году встретится с подмосковными «Химками» в гостях. Игра пройдёт в рамках Российской Премьер-Лиги.
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