Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сандро Шварц подвёл итоги зимних сборов «Динамо»

Сандро Шварц подвёл итоги зимних сборов «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги зимних сборов команды.

«По итогам сборов хочу сделать комплимент всем, кто в них участвовал. Всему персоналу, нашей тренерской команде и, конечно же, футболистам. То, как напряжённо и усердно они работали – это было просто великолепно. Мы попадали в различные обстоятельства, когда тот или иной игрок мог на время выпасть из тренировочного процесса или получал лёгкое повреждение. И тем не менее мы провели выдающуюся работу в течение этих пяти недель. Ещё мне понравилась та атмосфера, которая сложилась внутри команды. То, как все общались друг с другом.

Да, совершенству нет предела – нам по-прежнему есть куда расти. Но проделанной работой я доволен. В Москву мы вернулись в отличном настроении. Рады, что чемпионат, наконец, возобновляется. Уже 26 февраля нас ждёт важная игра в Химках», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».

Напомним, 26 февраля «Динамо» в первом официальном матче в 2022 году встретится с подмосковными «Химками» в гостях. Игра пройдёт в рамках Российской Премьер-Лиги.

Новость по теме
«Российский футбол — очень конкурентный». Малком – о чемпионской гонке в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022