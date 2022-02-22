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Борис Джонсон: нет никаких шансов, что футбольные турниры будут проводиться в России

Борис Джонсон: нет никаких шансов, что футбольные турниры будут проводиться в России
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не должна проводить футбольные турниры.

«Россия становится всё более изолированной. У России статус изгоя. Нет никаких шансов на то, что футбольные турниры будут проводиться в России, вторгающейся в независимые страны», – приводит слова Джонсона журналист Роб Харрис.

Ранее министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что польская сторона хочет провести полуфинальный стыковой матч за выход на ЧМ-2022 с командой России на нейтральном стадионе, а не в Москве.

Польский футбольный союз намерен обратиться в УЕФА и ФИФА и выразить озабоченность в связи с местом проведения матча из-за действий России, которая ранее признала независимость самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

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