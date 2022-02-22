Сандро Шварц рассказал о целях «Динамо» на весеннюю часть сезона

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о целях команды на весеннюю часть сезона.
«Я убеждён, что мы все – тренеры, игроки, абсолютно все люди из клуба – должны делать всё возможное, чтобы выигрывать матчи. Каждую ближайшую игру. Нет никаких других целей, кроме той, что актуальна на сегодняшний день. Что актуально на данный момент? Надо как следует подготовиться к сезону, провести тренировочный процесс на топ-уровне и максимально качественно сыграть в матче с «Химками» в ближайшую субботу. Нет другой большой цели.
Да, есть задачи, условно, на май – но вот прямо сейчас я не должен концентрироваться на этом. Сейчас моё внимание сфокусировано на игре с «Химками», потом будут анализ этой встречи и подготовка к вторничному кубковому матчу с «Нижним». Каждый раз мы думаем только о ближайшей игре. Конечно же, попутно мы стараемся улучшать качество нашего футбола, работаем над манерой игры. Но это тоже одна из составляющих на пути к цели – выигрывать каждый следующий матч», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».
- 22 февраля 2022
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