Игрок ЦСКА Елеев завершит сезон в «Текстильщике»
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Футболист московского ЦСКА Максим Елеев перешёл в «Текстильщик». Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.
Воспитанник армейской академии перешёл в ивановский «Текстильщик» на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. Первую часть сезона Елеев провёл в аренде в пермском «Амкаре», где принял участие в 10 матчах. Ранее нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе покинул «Текстильщик».
В сезоне-2020/2021 Н'Диайе играл в аренде за «Велес», в составе которого провёл 12 матчей в Футбольной национальной лиге, отметившись 2 голами. Нападающий перешёл в ЦСКА в 2018 году. За это время выступал на правах аренды за шведский клуб «АФК Эскильстуна» и российский «Велес». Контракт с армейцами действует до лета 2023 года.
Новость по темеИгрок ЦСКА Н'Диайе покинул «Текстильщик»
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