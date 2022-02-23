Решак: «ПСЖ» — команда наёмников. Месси страдает, в «Барселоне» играли на него

Бывший главный тренер «Барселоны» Карлес Решак поделился мнением о «ПСЖ» и каталонском клубе.
«ПСЖ» — это команда, состоящая из наёмников, эффектных игроков, каждый из которых играет сам за себя. В «Барселоне» играли на Месси. Он страдает в «ПСЖ». Да, в этом клубе есть множество именитых игроков, таких как Неймар и Мбаппе, но они не показывают красивый или зрелищный футбол. Они побеждают, потому что в одном матче себя проявляет Неймар, в другом — Месси или Мбаппе. Они забивают решающие голы, но у «ПСЖ» нет командной игры.
Для «Барселоны» история разделилась на до и после Месси. Он всегда будет неповторимым игроком для этого клуба. Уйдя, он оставил пустоту как личность и как футболист. Эту пустоту невозможно заполнить. Нельзя найти феномен мирового уровня, подобный ему. «Барселона» и Месси отлично сочетались друг с другом», — приводит слова Решака Ole со ссылкой на Radio Villa Trinidad.
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