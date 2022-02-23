Ковачича и Зиеша заменили в игре с «Лиллем» из-за травм

Сегодня, 23 февраля, завершался первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу лондонцев. Из-за проблем со здоровьем поле покинули Хаким Зиеш и Матео Ковачич.

Хорват был заменён на 51-й минуте, марокканец — на 60-й. Оба игрока хромали, покидая поле. Кай Хаверц открыл счёт в игре на 8-й минуте. Хаким Зиеш навесил с углового, мяч пролетел над головами защитников «Лилля», Хаверц прибежал во вратарскую и головой с отскоком от газона отправил мяч в левую девятку, поймав голкипера на противоходе.



Затем Кристиан Пулишич забил второй гол хозяев. «Челси» убежал в быструю контратаку, которая стала результативной. Канте по центру прорвался к штрафной и покатил мяч направо, на ход Пулишичу, который опередил защитника и пробил низом в дальний угол.



«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию игры 1/8 финала турнира.