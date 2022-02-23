Н'Голо Канте высказался о победе «Челси» в матче с «Лиллем» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте высказался о победе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Это была хорошая игра, в которой мы добились важного результата. Повезло, что забили в самом начале. Потом стало немного тяжелее, но второй гол помог нам добиться приличного результата. «Лилль» пошел вперёд после пропущенного мяча. Эта команда располагает классными игроками, которые стали выходить на свободные зоны и атаковать нашу линию защиты. У гостей были возможности забить, но мы справились со своей работой хорошо и победили», — приводит слова Канте официальный сайт УЕФА.

Ответная игра между «Челси» и «Лиллем» состоится 16 марта.