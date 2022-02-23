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«Надеюсь, в «Спартак». Пруцев – о том, как оказался в «Чертаново» после просмотра

«Надеюсь, в «Спартак». Пруцев – о том, как оказался в «Чертаново» после просмотра
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21-летний полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, что мог оказаться в «Спартаке» ещё раньше, но попал в академию «Чертаново».

«В ЦСП я играл до 2014 года, а летом нас объединили с «Кубанью». Возможностей стало больше: мы чаще ездили на турниры. Как-то осенью отправились на товарищеские игры в Москву, и перед поездкой мы разговорились с другом: «Куда пойдёшь, если позовут?» Я тогда сказал: «Надеюсь, в «Спартак».

Однако против «Спартака» матчей не было: мы играли против «Локо», «Динамо» и «Чертаново». Последний матч – как раз против «Чертаново» – мы проиграли, я расстроенный шёл в раздевалку, как ко мне подошёл папа: «Сын, тебя позвали в «Чертаново». Я долго думать не стал и согласился», — сказал Данил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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