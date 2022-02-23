В «Химках» объяснили назначение Сергея Юрана на пост главного тренера команды

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, почему Сергей Юран был выбран на пост нового главного тренера подмосковной команды.



«С Юраном договорились о том, что он возглавляет команду. Возвращается в «Химки». Это его третий приход, в 2020-м году я тоже был инициатором приглашения Сергея Николаевича. Тогда «Химки» дошли до финала кубка России, играли с «Зенитом», чуть не хватило до победы.



Сейчас команда собрана из хороших специалистов, но нам не хватает некого сплочения, эмоций. Сергей Николаевич как раз может своей харизмой полностью этот пробел закрыть. Понятно, времени остаётся немного до старта второй части РПЛ. Зная Юрана, ему эта задача по силам», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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