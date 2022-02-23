Пруцев: «Спартак» – новый уровень в моей карьере. Попал к игрокам высочайшего уровня

21-летний полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев поделился эмоциями от перехода в состав красно-белых и первых тренировках под руководством главного тренера Паоло Ваноли.
«Спартак» – новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня.
Тренировки Ваноли – интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений бы выделил разновидности квадратов, которые раньше не встречал. Также в клубе я впервые работаю с нутрициологом: например, сладкое разрешено только после игры, а из рациона его убирают.
В «Спартаке» мне всё это очень интересно! И надеюсь, у нас всё получится», — сказал Пруцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 23 февраля 2022
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