Габулов – о Юране: важно, что мы с тренерским штабом будем работать в одном направлении

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера подмосковной команды.



«Рад представить нашего нового главного тренера. Сергей Юран — опытный специалист, хорошо знакомый болельщикам «Химок». При выборе наставника мы отталкивались от личных и профессиональных качеств, а также умения в кратчайшие сроки наладить контакт с командой. На первой встрече мы сразу нашли общий язык — очень важно, что с тренерским штабом мы будем работать в одном направлении. Сергей Николаевич хорошо знаком со спецификой нашего футбола, у него есть необходимый опыт решения задачи в такой непростой ситуации. Желаю успехов новому тренерскому штабу!» — цитирует Габулова пресс-служба подмосковного клуба.