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Агент хавбека «Лестера» Менди: «Спартак» и ЦСКА к нам не обращались

Агент хавбека «Лестера» Менди: «Спартак» и ЦСКА к нам не обращались
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Агент полузащитника «Лестера» Нампалиса Менди Ахмед Эгал прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны московских ЦСКА и «Спартака».

«К нам из России никто не обращался. Речь не только про «Спартак» и ЦСКА, а про все клубы из России. Возможен ли вариант в чемпионате России в будущем? Почему бы и нет, нельзя ничего исключать», — цитирует Эгала издание «Евро-Футбол.Ру».

29-летний Менди перешёл в «Лестер» из «Ниццы» в 2016 году за € 15,5 млн. В нынешнем сезоне сенегальский футболист французского происхождения принял участие лишь в одном матче основной команды «лис».

Соглашение Менди с «Лестером» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 5 млн.

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