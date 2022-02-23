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«Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Атлетико»

«Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Атлетико»
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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает OK Diario.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет видеть португальца в составе команды. Отмечается, что представители лондонского клуба уже связались с агентом игрока.

Феликс играет за «Атлетико» с 2019 года, куда перешёл из «Бенфики» за € 127,2 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры форвард принял участие в 17 матчах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Арсенал» — «Брентфорд»:

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