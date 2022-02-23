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Бывший тренер «Фенербахче» Витор Перейра возглавил «Коринтианс»

Бывший тренер «Фенербахче» Витор Перейра возглавил «Коринтианс»
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Витор Перейра стал новым главным тренером «Коринтианса», сообщает пресс-служба бразильского клуба. Контракт 53-летнего португальского специалиста с командой рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Ранее Перейра занимал пост главного тренера турецкого «Фенербахче». Португальский специалист покинул клуб в прошлом году. Перейра также работал в таких клубах, как «Порту», «Аль-Ахли», «Олимпиакос» и других командах.

Напомним, «Коринтианс» в 38 матчах набрал 57 очков и занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии сезона 2021 года. Чемпионом страны стал «Атлетико Минейро» (84). Новый розыгрыш чемпионата Бразилии стартует 10 апреля 2022 года. В матче 1-го тура «Коринтианс» сыграет на выезде с «Ботафого».

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