Бывший тренер «Фенербахче» Витор Перейра возглавил «Коринтианс»
Поделиться
Витор Перейра стал новым главным тренером «Коринтианса», сообщает пресс-служба бразильского клуба. Контракт 53-летнего португальского специалиста с командой рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Ранее Перейра занимал пост главного тренера турецкого «Фенербахче». Португальский специалист покинул клуб в прошлом году. Перейра также работал в таких клубах, как «Порту», «Аль-Ахли», «Олимпиакос» и других командах.
Напомним, «Коринтианс» в 38 матчах набрал 57 очков и занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии сезона 2021 года. Чемпионом страны стал «Атлетико Минейро» (84). Новый розыгрыш чемпионата Бразилии стартует 10 апреля 2022 года. В матче 1-го тура «Коринтианс» сыграет на выезде с «Ботафого».
Комментарии
- 23 февраля 2022
-
20:34
-
20:34
-
20:26
-
20:17
-
20:12
-
20:00
-
19:54
-
19:45
-
19:38
-
19:32
-
19:30
-
19:30
-
19:22
-
19:22
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:40
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:21
-
18:04
-
17:59
-
17:56
-
17:47
-
17:40
-
17:37
-
17:33
-
17:22
-
17:17
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:30
Партнерский контент