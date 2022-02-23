«Уотфорд» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

В ночь с 23 на 24 февраля мск состоится матч «Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Встреча перенесённого 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в городе Уотфорд. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Кристал Пэлас».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Ему будут помогать ассистенты Скотт Леджер и Дерек Итон. Резервный рефери – Саймон Хупер.
После 25 сыгранных туров «Кристал Пэлас» располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 26 очков. «Бёрнли» (18) находится на 18-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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