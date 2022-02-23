«Уотфорд» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч перенесённого 18-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и «Кристал Пэлас» на матч перенесённого 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в городе Уотфорд. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Кристал Пэлас».



«Уотфорд»: Фостер, Камара, Самир, Кэткарт, Фемения, Клеверли, Луза, Сиссоко, Деннис, Кинг, Сарр.



Запасные: Бахман, Кабазель, Масина, Трост-Эконг, Кайембе, Сема, Эрнандес, Оджим, Нгакия.



«Кристал Пэлас»: Батлэнд, Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн, Куйяте, Хьюз, Галлахер, Олисе, Заха, Матета.



Запасные: Мэтьюз, Келли, Эзе, Макартур, Миливоевич, Шлупп, Айю, Бентеке, Эдуард.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Ему будут помогать ассистенты Скотт Леджер и Дерек Итон. Резервный рефери – Саймон Хупер.