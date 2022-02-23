«Уотфорд» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч перенесённого 18-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и «Кристал Пэлас» на матч перенесённого 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в городе Уотфорд. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Кристал Пэлас».
«Уотфорд»: Фостер, Камара, Самир, Кэткарт, Фемения, Клеверли, Луза, Сиссоко, Деннис, Кинг, Сарр.
Запасные: Бахман, Кабазель, Масина, Трост-Эконг, Кайембе, Сема, Эрнандес, Оджим, Нгакия.
«Кристал Пэлас»: Батлэнд, Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн, Куйяте, Хьюз, Галлахер, Олисе, Заха, Матета.
Запасные: Мэтьюз, Келли, Эзе, Макартур, Миливоевич, Шлупп, Айю, Бентеке, Эдуард.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Ему будут помогать ассистенты Скотт Леджер и Дерек Итон. Резервный рефери – Саймон Хупер.
- 23 февраля 2022
-
22:07
-
21:57
-
21:53
-
21:52
-
21:44
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:20
-
20:54
-
20:53
-
20:51
-
20:49
-
20:44
-
20:44
-
20:39
-
20:34
-
20:34
-
20:26
-
20:17
-
20:12
-
20:00
-
19:54
-
19:45
-
19:38
-
19:32
-
19:30
-
19:30
-
19:22
-
19:22
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:40
-
18:39