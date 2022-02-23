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«Ливерпуль» и «Лидс» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» и «Лидс» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии
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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Лидс Юнайтед» на матч перенесённого 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Лидс».

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Джонс, Фабиньо, Алькантара, Диас, Мане, Салах.

Запасные: Келлехер, Конате, Цимикас, Хендерсон, Кейта, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги.

«Лидс»: Меслье, Фирпо, Стрёйк, Эйлинг, Даллас, Харрисон, Форшоу, Клих, Рафинья, Джеймс, Родриго.

Запасные: Клессон, Крессуэлл, Бейт, Кенне, Маккэррон, Шаклтон, Джелхардт, Робертс, Саммервилл.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Тони Харрингтон.

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