«Ливерпуль» и «Лидс» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Лидс Юнайтед» на матч перенесённого 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Лидс».



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Джонс, Фабиньо, Алькантара, Диас, Мане, Салах.



Запасные: Келлехер, Конате, Цимикас, Хендерсон, Кейта, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги.



«Лидс»: Меслье, Фирпо, Стрёйк, Эйлинг, Даллас, Харрисон, Форшоу, Клих, Рафинья, Джеймс, Родриго.



Запасные: Клессон, Крессуэлл, Бейт, Кенне, Маккэррон, Шаклтон, Джелхардт, Робертс, Саммервилл.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Тони Харрингтон.