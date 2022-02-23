«Ливерпуль» — «Лидс»: Матип удвоил преимущество красных

В ночь с 23 на 24 февраля мск на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль проходит матч перенесённого 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Лидс».
На 30-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Жоэль Матип, ему ассистировал Мохамед Салах. Ранее на 15-й минуте пенальти в ворота «павлинов» реализовал Салах.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Лидс».
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему помогают ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Тони Харрингтон.
После 25 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 57 очков. «Лидс» (23) находится на 15-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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