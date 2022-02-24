«Кристал Пэлас» разгромил «Уотфорд» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ

В ночь с 23 на 24 февраля мск на стадионе «Викарэйдж Роуд» в городе Уотфорд в рамках матча перенесённого 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Уотфорд» принимал «Кристал Пэлас». Гости одержали победу – 4:1.
На 15-й минуте счёт открыл нападающий «орлов» Жан-Филипп Матета. Через три минуты полузащитник «шершней» Мусса Сиссоко забил ответный мяч, ему ассистировал Кико Фемения.
Матета забивает в ворота «Уотфорда»:
На 42-й минуте хавбек «Кристал Пэлас» Конор Галлахер вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Тайрик Митчелл. На 83-й минуте забил нападающий «орлов» Уилфрид Заха, результативную передачу сделал Джордан Айю. На 90-й минуте Заха оформил дубль.
Галлахер выводит «Кристал Пэлас» вперёд:
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Андре Марринер. Ему помогали ассистенты Скотт Леджер и Дерек Итон. Резервный рефери – Саймон Хупер.
После 26 сыгранных туров «Кристал Пэлас» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 29 очков. «Уотфорд» (18) находится на 19-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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