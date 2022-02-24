«Бенфика» — «Аякс»: Яремчук сравнял счёт в игре

Сегодня, 23 февраля, проходит первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и амстердамским «Аяксом». Команды встречаются на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия).



Лиссабонцы сравняли счёт в игре на 72-й минуте матча. Отличился украинец Роман Яремчук, вышедший на замену за 10 минут до гола. Португальцы вышли в быструю контратаку. С ударом Гонсалу Рамуша под перекладину голкипер справился, отразив мяч в эффектном прыжке перед собой, а Яремчук опередил защитника, головой добив в сетку ворот.



«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс».



В своём квартете «Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе Е. «Аякс» набрал 18 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы С.