Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бенфика» — «Аякс»: Яремчук сравнял счёт в игре

«Бенфика» — «Аякс»: Яремчук сравнял счёт в игре
Комментарии

Сегодня, 23 февраля, проходит первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и амстердамским «Аяксом». Команды встречаются на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия).

Лиссабонцы сравняли счёт в игре на 72-й минуте матча. Отличился украинец Роман Яремчук, вышедший на замену за 10 минут до гола. Португальцы вышли в быструю контратаку. С ударом Гонсалу Рамуша под перекладину голкипер справился, отразив мяч в эффектном прыжке перед собой, а Яремчук опередил защитника, головой добив в сетку ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс».

В своём квартете «Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе Е. «Аякс» набрал 18 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы С.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022