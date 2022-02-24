Рангник: до сих пор не могу понять, во что играл «МЮ» в первом тайме матча с «Атлетико»

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», выразил мнение о гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» (1:1).

«Я не знаю, спас ли я матч заменами. После выступления в первом тайме хуже быть не могло. Во что мы играли в первом тайме – я до сих пор не могу это понять. Мы играли без убежденности и необходимой агрессии по отношению к мячу. Но мы действительно боролись.

Во втором тайме мы были лучше. У нас было больше владения мячом в тех областях, которые имели значение. Если бы мы сыграли еще десять минут, то, возможно, выиграли бы, но я был очень разочарован игрой в первом тайме. Мы слишком опасались мяча», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА на официальном сайте со ссылкой на BT Sport.