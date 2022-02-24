Агент Маньяков: фундамент чемпионского «Спартака» заложил Аленичев

Футбольный агент Александр Маньяков считает, что в «Спартаке» несправедливо обошлись с бывшим главным тренером Дмитрием Аленичевым.
«Несправедливо ли с Аленичевым обошлись в «Спартаке»? Абсолютно. Селекция — это не только набор новых футболистов, но и расставание с теми, кто не тянет. Вот давайте вспомним игроков, с которыми Дмитрий расстался и которые потом в другом месте засверкали ярче, чем в «Спартаке». Мне на ум никто не приходит. Зато те ребята, которые пришли при Аленичеве, стали лидерами чемпионской команды. Про «багаж Аленичева» почему-то принято говорить в ироничном тоне. Но давайте реально посмотрим на вещи: фундамент чемпионской команды заложил Дмитрий Анатольевич. Ему просто нужно было подставить плечо, а не делать скоропалительных выводов по результату одного матча, каким бы горьким он ни был», — сказал Маньяков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 24 февраля 2022
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