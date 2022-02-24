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В «Уфе» и «Крыльях Советов» прокомментировали возможный перенос 19-го тура РПЛ

В «Уфе» и «Крыльях Советов» прокомментировали возможный перенос 19-го тура РПЛ
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Представители «Уфы» и «Крыльев Советов» прокомментировали возможный перенос 19-го тура Российской Премьер-Лиги в связи со сложившимся положением.

«Пока о переносе 19-го тура РПЛ нам неизвестно. Возвращение со сборов? У нас есть свой маршрут и намеченная дата возвращения в Россию. Пока «Уфа» действует согласно плану, который был», — сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Ждём официальной информации», — сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что ряд матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги может быть отменён из-за введённого в отдельных субъектах режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, с сегодняшнего дня в некоторых регионах закрыты аэропорты на срок до 2 марта.

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