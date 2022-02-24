«Шальке» убирает логотип «Газпрома» с игровой формы

Немецкий «Шальке» объявил, что клуб решил убрать с формы команды логотип генерального спонсора — российской компании «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.



«Учитывая события последних дней, «Шальке» принял решение убрать с футболок логотип своего главного спонсора — «Газпрома». Этот шаг согласован с представительством компании в Германии. Вместе этого на футболках появится надпись «Шальке-04», — сказано в заявлении.



После 23 сыгранных матчей во второй немецкой Бундеслиге «Шальке» занимает пятую строчку турнирной таблицы, набрав 40 очков. «Вердер», который идёт на первом месте, набрал 42 очка. Остальные команды, идущие впереди клуба из Гельзенкирхена, набрали на балл больше.

Новость по теме В Германии вновь вернулись к обсуждению введения системы плей-офф для определения чемпиона