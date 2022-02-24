Юрген Клопп: Мане показал одно из лучших выступлений в игре с «Лидсом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат игры с «Лидсом». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 6:0.

«В игре с «Лидсом» всё прошло довольно гладко. Это была действительно тяжелая игра, всё соответствовало сопернику. Сложно играть с мужской командой, они постоянно давят со всех сторон. Мы должны были быть полностью сосредоточены. Мы это сделали, поэтому текущую ночь можно назвать замечательной. Игра Садио Мане была, вероятно, одной из лучших в этом сезоне. Просто прекрасно», — цитирует Клоппа BBC.

После 26 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 60 очков. «Лидс» (23) находится на 15-м месте в таблице.

