Матч «Спартак» — ЦСКА и ещё пять игр 19-го тура РПЛ не будут перенесены

Матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги, запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

26 февраля состоятся игры «Нижний Новгород» — «Урал», «Химки» — «Динамо», «Сочи» — «Арсенал» и «Спартак» — ЦСКА. На следующий день состоится игра «Ахмат» — «Уфа». На 28 февраля запланирован матч между «Зенитом» и «Рубином».

Ранее матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив» перенесены в связи с действующим в Ростовской области и других южных районах режимом чрезвычайной ситуации (ЧС). Напомним, режим ЧС был введён в Ростовской области 19 февраля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона.