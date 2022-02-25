«Зенит» забил «Бетису» на последних минутах, но гол отменили после вмешательства VAR

Сегодня, 24 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» встречался с «Бетисом». Игра прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Противостояние завершилось со счётом 0:0.



На 90-й минуте сине-бело-голубые забили гол, который после просмотра VAR отменил главный арбитр. Андрей Мостовой получил пас на ход и мягко навесил во вратарскую, а Дмитрий Чистяков головой переправил мяч в сетку. После просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что «Зенит» проиграл третий матч в Лиге Европы подряд.



Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля.