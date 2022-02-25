Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» забил «Бетису» на последних минутах, но гол отменили после вмешательства VAR

«Зенит» забил «Бетису» на последних минутах, но гол отменили после вмешательства VAR
Комментарии

Сегодня, 24 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» встречался с «Бетисом». Игра прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Противостояние завершилось со счётом 0:0.

На 90-й минуте сине-бело-голубые забили гол, который после просмотра VAR отменил главный арбитр. Андрей Мостовой получил пас на ход и мягко навесил во вратарскую, а Дмитрий Чистяков головой переправил мяч в сетку. После просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что «Зенит» проиграл третий матч в Лиге Европы подряд.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022