Семак назвал одну из причин поражения «Зенита» в матче с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре команды в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

«Нам не хватило качественной игры в обороне в первом матче. Пропускать три мяча не очень приятно, это ставит под вопрос выход в следующий этап. Сегодня просто забить не смогли. «Бетис» классно укомплектован, хорошая ротация. Она влияет не сильно на качество игры. У нас команда и состав подвержены в плане качества изменению от состояния игроков. Главное, чтобы все были здоровы. Несмотря на все проблемы — сборы, события — ребята стараются. Мне приятно. Я доволен игрой, могу им сказать спасибо. Ребята молодцы», — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, первый матч между командами завершился победой «Бетиса» со счётом 3:2. Ответная игра завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Бетис» вышел в следующий раунд Лиги Европы, а «Зенит» завершил участие в турнире.