Малиновский номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Поделиться
По завершении всех матчей 1/16 финала Лиги Европы пресс-служба УЕФА на официальном сайте представила список из четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока на прошедшей игровой неделе.
Так, в списке номинантов оказались:
- Автор дубля в ворота дортмундской «Боруссии» защитник «Рейнджерс» (2:2, 4:6 общ.) Джеймс Тавернье;
- Атакующий полузащитник «Браги» Рикарду Орта, поразивший ворота «Шерифа» (2:0, 4:4 общ., 5:4 пен.);
- Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский, оформивший дубль в выездном матче с «Олимпиакосом» (3:0, 5:1 общ.);
- Форвард «Порту» Мехди Тареми, отличившийся в матче с «Лацио» (2:2, 4:3 общ.).
Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА, перейдя по ссылке.
Напомним, по итогам прошлой недели лучшим игроком в Лиге Европы был признан нападающий «Порту» Тони Мартинес, оформивший дубль в игре с «Лацио» (2:1).
Комментарии
- 25 февраля 2022
-
04:20
-
03:42
-
03:27
-
03:03
-
02:54
-
02:52
-
02:37
-
02:37
-
02:20
-
02:16
-
02:01
-
01:59
-
01:49
-
01:44
-
01:38
-
01:38
-
01:30
-
01:27
-
01:24
-
01:21
-
01:14
-
01:09
-
01:00
-
00:59
-
00:54
-
00:53
-
00:45
-
00:00
- 24 февраля 2022
-
23:39
-
23:26
-
23:22
-
23:20
-
23:07
-
23:00
-
22:56
Партнерский контент