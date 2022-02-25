Малиновский номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

По завершении всех матчей 1/16 финала Лиги Европы пресс-служба УЕФА на официальном сайте представила список из четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока на прошедшей игровой неделе.

Так, в списке номинантов оказались:

Автор дубля в ворота дортмундской «Боруссии» защитник «Рейнджерс» (2:2, 4:6 общ.) Джеймс Тавернье ;

; Атакующий полузащитник «Браги» Рикарду Орта , поразивший ворота «Шерифа» (2:0, 4:4 общ., 5:4 пен.);

, поразивший ворота «Шерифа» (2:0, 4:4 общ., 5:4 пен.); Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский , оформивший дубль в выездном матче с «Олимпиакосом» (3:0, 5:1 общ.);

, оформивший дубль в выездном матче с «Олимпиакосом» (3:0, 5:1 общ.); Форвард «Порту» Мехди Тареми, отличившийся в матче с «Лацио» (2:2, 4:3 общ.).

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА, перейдя по ссылке.

Напомним, по итогам прошлой недели лучшим игроком в Лиге Европы был признан нападающий «Порту» Тони Мартинес, оформивший дубль в игре с «Лацио» (2:1).