Чистяков — об отменённом голе в ворота «Бетиса»: неприятно, но свой я ещё забью

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением об отменённом голе в ворота «Бетиса» (0:0) в ответном матче Лиги Европы.



«Сам момент не видел и повтор ещё не смотрел. В самой игре было не понятно, почему смотрят VAR. Забил гол, бежал, радовался. Потом сказали, что вроде бы Саня Ерохин наступил на ногу защитнику и тот упал. Из-за этого мяч и отменили. Хочу ещё раз сам потом посмотреть. Но раз обратились к VAR, значит, нарушение было.



Неприятно, конечно. Хотя играть на таком стадионе против такого соперника было очень приятно. Ноги сами бегут! Что ж, такое, как отмены мячей, в футболе случается, но свой я ещё забью.



Мне кажется, мы очень прилично смотрелись. Выполняя тренерскую установку, играли не в оборонительный футбол. Играли только на победу. Понимали, что нужно забивать и выигрывать. Считаю, сыграли достойно. Играли командой. Отдали все силы. К сожалению, с точки зрения противостояния первый матч нас немного подкосил. Нос выше, будем лучше играть в следующих матчах.



Артём Дзюба перед игрой напомнил, что у Дани, молодого вратаря, дебют в еврокубках, надо ему помочь. Надеюсь, получилось. Но я хочу сказать, что он очень здорово дебютировал. Просто красавчик! И вообще все молодцы», — цитирует Чистякова «Матч ТВ».