С кем «Спартак» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы? Онлайн-трансляция жеребьёвки — в 14:00
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Завершились все матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Сегодня, 25 февраля, пройдёт жеребьёвка 1/8 финала турнира. С этой стадии свою еврокубковую весну начнёт московский «Спартак».
Начало жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы – в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии, которая состоится в Ньоне (Швейцария). В прямом эфире жеребьёвку покажет «Матч ТВ».
Список потенциальных соперников московского «Спартака»:
- «Аталанта»;
- «Лейпциг»;
- «Порту»;
- «Севилья»;
- «Бетис»;
- «Барселона»;
- «Рейнджерс»;
- «Брага».
Напомним, «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы с «Наполи», «Лестер Сити» и «Легией», напрямую пробившись в 1/8 финала турнира. Первые матчи этой стадии пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.
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