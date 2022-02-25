Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

С кем «Спартак» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы? Онлайн-трансляция жеребьёвки — в 14:00

С кем «Спартак» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы? Онлайн-трансляция жеребьёвки — в 14:00
Комментарии

Завершились все матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Сегодня, 25 февраля, пройдёт жеребьёвка 1/8 финала турнира. С этой стадии свою еврокубковую весну начнёт московский «Спартак».

Начало жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы – в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии, которая состоится в Ньоне (Швейцария). В прямом эфире жеребьёвку покажет «Матч ТВ».

Список потенциальных соперников московского «Спартака»:

  • «Аталанта»;
  • «Лейпциг»;
  • «Порту»;
  • «Севилья»;
  • «Бетис»;
  • «Барселона»;
  • «Рейнджерс»;
  • «Брага».

Напомним, «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы с «Наполи», «Лестер Сити» и «Легией», напрямую пробившись в 1/8 финала турнира. Первые матчи этой стадии пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.

«Спартак» – лидер РПЛ по очкам в рейтинге УЕФА. Последний раз такое было при Романцеве «Спартак» – лидер РПЛ по очкам в рейтинге УЕФА. Последний раз такое было при Романцеве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022