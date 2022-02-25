Баженов: рад, что «Спартак» сыграет с «Лейпцигом» Тедеско — мы получили большую афишу

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния красно-белых с клубом «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.



«Прикольно, что «Спартак» сыграет с «Лейпцигом» Доменико Тедеско. Кто бы им ни попался на этой стадии, было бы трудно. Я рад, что это именно «Лейпциг», потому что мы получили большую афишу. Всем будет интересно.



Домашний матч «Спартака» пройдёт на нейтральном поле, но мне всё равно где именно. Главное, чтобы команде было удобно добираться», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта. Финал нынешнего розыгрыша ЛЕ пройдёт в Севилье на стадионе «Санчес Писхуан».