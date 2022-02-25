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Комбаров: «Лейпциг» — хороший жребий для «Спартака». Встреча с Тедеско добавляет интереса

Комбаров: «Лейпциг» — хороший жребий для «Спартака». Встреча с Тедеско добавляет интереса
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего противостояния красно-белых с клубом «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«У «Спартака» хороший жребий в Лиге Европы. Тот факт, что Тедеско является главным тренером «Лейпцига», только добавляет интереса. Сейчас прошли полноценные сборы с новым тренером. Я слышал много положительных отзывов: хороший настрой, атмосфера и проведена хорошая работа», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Московскому «Спартаку» предстоит сыграть с «РБ Лейпциг», который возглавляет экс-наставник красно-белых Доменико Тедеско. Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта. Финал нынешнего розыгрыша ЛЕ пройдёт в Севилье на стадионе «Санчес Писхуан».

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