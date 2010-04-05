Вальдано: хотелось бы отметить работу М. Диарра и Метцельдера
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Генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано остался доволен игрой команды в очередном туре национального первенства с «Расингом», отметив, что счет на табло вполне отражает развернувшиеся на поле события.
В интервью испанской газете AS Вальдано сказал: «Мы одержали вполне убедительную победу, но должен отметить, что игра была достаточно жёсткой, о чем свидетельствуют болезненные удары, полученные Роналду. Хотел бы особо подчеркнуть хорошую работу М. Диарра и Метцельдера. В составе соперника я бы отметил Каналеса, так как основная угроза для наших ворот исходила именно вследствие его действий».
Вальдано также одобрительно высказался о том, что в составе главной команды клуба появляются представители кантеры.
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