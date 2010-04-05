Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вальдано: хотелось бы отметить работу М. Диарра и Метцельдера

Вальдано: хотелось бы отметить работу М. Диарра и Метцельдера
Комментарии

Генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано остался доволен игрой команды в очередном туре национального первенства с «Расингом», отметив, что счет на табло вполне отражает развернувшиеся на поле события.

В интервью испанской газете AS Вальдано сказал: «Мы одержали вполне убедительную победу, но должен отметить, что игра была достаточно жёсткой, о чем свидетельствуют болезненные удары, полученные Роналду. Хотел бы особо подчеркнуть хорошую работу М. Диарра и Метцельдера. В составе соперника я бы отметил Каналеса, так как основная угроза для наших ворот исходила именно вследствие его действий».

Вальдано также одобрительно высказался о том, что в составе главной команды клуба появляются представители кантеры.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023