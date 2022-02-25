«Саутгемптон» — «Норвич»: текстовая трансляция начнётся в 23:00 по московскому времени
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Сегодня, 25 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Норвичем». Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.
«Саутгемптон» располагается на десятом месте в чемпионате Англии. Команда Ральфа Хазенхюттля набрал 32 очка в 25 играх. «Святые» одержали 7 побед. «Норвич» находится на последнем, двадцатом, месте в английской Премьер-Лиги. Подопечные Дина Смита набрали 17 очков в 25 играх. «Канарейки» одержали 4 победы.
«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 63 очка в 26 матчах национального первенства. «Ливерпуль» с 60 очками занимает второе место в турнире. «Челси» — на третьем месте.
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