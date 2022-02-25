Экс-футболист ЦСКА Кузнецов рассказал, какой игры ждёт в дерби со «Спартаком»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«В первых играх после рестарта преимущества ни у кого нет. Хоть и были контрольные матчи в предсезонке, но все будут втягиваться. Никто не захочет уступать, отдавать пространства.



Жду более сумбурной, чем думающей игры. Преимущество отдать некому, дерби есть дерби. Как бы ни играли команды в чемпионате, на этот матч они выходят мобилизованными, будут показывать свои лучшие качества», — рассказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



«Спартак» и ЦСКА возобновят для себя сезон в чемпионате России очным матчем, который состоится завтра, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена».