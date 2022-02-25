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Тренер «Баварии» Нагельсман: хорошо, что УЕФА быстро принял решение о переносе финала ЛЧ

Тренер «Баварии» Нагельсман: хорошо, что УЕФА быстро принял решение о переносе финала ЛЧ
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

«Я в шоке, мне страшно от того, что происходит в стране, где мы не так давно играли. Сейчас тяжело разговаривать о футболе. Разумеется, ты задумываешься о возможных последствиях, в том числе для жителей.

Хорошо, что УЕФА быстро принял решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов. Пути к миру нет, мир и есть путь. Я прочитал это высказывание и посчитал, что оно уместно. Такой должен быть девиз. Так продолжаться не должно», — приводит слова Нагельсмана твиттер-аккаунт «Bayern & Germany».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» играет с «Зальцбургом». Первая встреча команд завершилась ничьёй 1:1.

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