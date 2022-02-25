«Саутгемптон» и «Норвич» огласили стартовые составы на матч

Сегодня, 25 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Норвичем». Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.



Команды огласили стартовые составы на матч:

«Саутгемптон»: Фрейзер Форстер, Кайл Уолкер-Питерс, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Валентино Ливраменто, Мохамед Эльюнусси, Ориоль Ромеу, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Армандо Броя, Че Адамс.

«Норвич»: Ангус Ганн, Брендон Уильямс, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Максимилиан Ааронс, Кенни Маклин, Матиас Норманн, Билли Гилмор, Милот Рашица, Теэму Пукки, Джошуа Сарджент.

«Саутгемптон» располагается на десятом месте в чемпионате Англии. Команда Ральфа Хазенхюттля набрала 32 очка в 25 играх. «Святые» одержали 7 побед. «Норвич» находится на последнем, двадцатом месте в английской Премьер-Лиге. Подопечные Дина Смита набрали 17 очков в 25 играх. «Канарейки» одержали 4 победы.