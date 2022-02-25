Юсуф Языджи: мои друзья ходили на игру с ЦСКА в Лиге чемпионов

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о подготовке клуба к возобновлению сезона-2021/2022.
«Я действительно счастлив с того момента, как присоединился к ЦСКА. Всё идёт очень хорошо — тренировки, период сборов. Мы провели где-то двадцать дней в Испании на сборах. После этого у нас сложились очень дружеские отношения с сотрудниками и командой. В семье нас трое — я и два брата. Мой отец — бывший строитель, мать — домохозяйка.
Я начал заниматься футболом в возрасте 6 лет, а уже в 8 меня взяли в «Трабзонспор». Что было дальше, вы все прекрасно знаете. Я был мальчиком, подающим мячи, во время матча «Трабзонспор» — «Лилль». У нас было несколько групп, мы меняли друг друга. И вот другие ребята пошли на игру с ЦСКА. Тот матч закончился без забитых голов. Я смотрел его, но мячи не подавал.
ЦСКА был в той группе ЛЧ. Да, я обсуждал это с Щенниковым. Он вспомнил, что там была невероятная атмосфера. Стадион похож на короб. Они почувствовали эту атмосферу, невероятное давление. Я немного поболтал с ним об этом», — цитирует Языджи пресс-служба армейцев.
- 26 февраля 2022
-
00:11
-
00:04
- 25 февраля 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:50
-
23:41
-
23:33
-
22:52
-
22:49
-
22:37
-
22:09
-
22:01
-
21:51
-
21:39
-
21:23
-
21:12
-
21:00
-
20:54
-
20:30
-
20:27
-
20:19
-
20:09
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:45
-
19:24
-
19:21
-
19:07
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:49
-
18:25