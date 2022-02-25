Юсуф Языджи: мои друзья ходили на игру с ЦСКА в Лиге чемпионов

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о подготовке клуба к возобновлению сезона-2021/2022.

«Я действительно счастлив с того момента, как присоединился к ЦСКА. Всё идёт очень хорошо — тренировки, период сборов. Мы провели где-то двадцать дней в Испании на сборах. После этого у нас сложились очень дружеские отношения с сотрудниками и командой. В семье нас трое — я и два брата. Мой отец — бывший строитель, мать — домохозяйка.

Я начал заниматься футболом в возрасте 6 лет, а уже в 8 меня взяли в «Трабзонспор». Что было дальше, вы все прекрасно знаете. Я был мальчиком, подающим мячи, во время матча «Трабзонспор» — «Лилль». У нас было несколько групп, мы меняли друг друга. И вот другие ребята пошли на игру с ЦСКА. Тот матч закончился без забитых голов. Я смотрел его, но мячи не подавал.

ЦСКА был в той группе ЛЧ. Да, я обсуждал это с Щенниковым. Он вспомнил, что там была невероятная атмосфера. Стадион похож на короб. Они почувствовали эту атмосферу, невероятное давление. Я немного поболтал с ним об этом», — цитирует Языджи пресс-служба армейцев.