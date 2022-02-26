Каррера ответил на вопрос, может ли «Спартак» пройти «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы московской команды пройти немецкий «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Думаю, у «Лейпцига» есть небольшое преимущество, потому что Тедеско дольше работает с командой, провёл больше игр. «Спартак» недавно сменил тренера и на сборах проводил лишь товарищеские матчи. С другой стороны, всё и всегда решается на футбольном поле. Перед матчем преимущество у немцев, а как будет на самом деле — скоро увидим. Верю в успех «Спартака», — рассказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Первый матч между «Спартаком» и «РБ Лейпцигом» пройдёт 10 марта в Германии. Ответный — 17 марта. Домашний матч красно-белых пройдёт на нейтральном поле.